Banca Etica: da Bei 60 milioni per progetti sviluppo inclusivo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 lug - La Bei ha siglato un accordo per un finanziamento da 60 milioni con Banca Etica per promuovere l'integrazione nel mondo del lavoro e migliori servizi per i rifugiati, facilitare l'accesso al credito a imprese guidate da donne e sostenere progetti realizzati nelle regioni di coesione. Bei e Banca Etica stimano che l'operazione contribuira' a stimolare investimenti nell'economia reale per oltre 165 milioni, creando un impatto positivo duraturo nella societa'. La firma sotto l'accordo e' stata posta da Gelsomina Vigliotti, Vice Presidente della Banca europea per gli investimenti, e da Anna Fasano, presidente di Banca Etica.

"Questo accordo rappresenta un passo fondamentale per sostenere tre pilastri cruciali per il futuro dell'Italia e dell'Europa: la parita' di genere, migliori condizioni di vita e inclusione sociale per i rifugiati, e lo sviluppo economico del Mezzogiorno,' ha dichiarato Vigliotti. 'Tramite il nostro supporto finanziario e i servizi di advisory, la Bei si impegna a sostenere l'economia reale, favorire uno sviluppo inclusivo e una societa' piu' equa e sostenibile'.

'Banca Etica - ha commentato la presidente Anna Fasano - ha nella sua mission l'impegno a finanziare l'economia sociale sostenendo le imprese e le persone maggiormente a rischio di esclusione finanziaria, tra cui le persone rifugiate e le donne. E' importante per noi essere la prima banca italiana a stipulare un accordo con la Bei per fare ancora di piu' in questo campo e un riconoscimento del know-how specifico che abbiamo sviluppato in 25 anni di lavoro per l'erogazione di servizi finanziari a favore di iniziative dal forte impatto sociale che piu' difficilmente trovano credito nel sistema finanziario mainstream".

