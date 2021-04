Banca di Credito popolare: ok cda a conti 2020, utile netto sale a 5,5 milioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 apr - Via libera dal cda della Banca di Credito popolare al progetto di bilancio e la dichiarazione non finanziaria per l'esercizio 2020. L'utile netto, si legge in una nota diffusa dall'Istituto, si e' attestato a 5,5 milioni di euro su una previsione di 5,2), gli impieghi alla clientela in bonis sono saliti del 23,4% sull'anno precedente, la raccolta diretta dell'11,9% e la raccolta indiretta al netto della componente istituzionale dell'1,9%).

Per il direttore generale Felice Delle Femine 'questo risultato e' il frutto di accorte politiche di gestione e conferma il ruolo svolto dalla banca in Campania a supporto di imprese e famiglie'. Nel prossimo mese di ottobre si valutera' la distribuzione di un dividendo, conclude la nota.

