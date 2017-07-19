Banca Cambiano: settimana prossima firma con Cassa Centrale Banca

Il gruppo prende 15% e nomina due consiglieri (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 lug - Si avvia alla conclusione la trattativa esclusiva tra Banca Cambiano e Cassa Centrale Banca per l'ingresso del gruppo cooperativo trentino nel capitale della banca di territorio toscana che dieci anni fa colse l'opportunita' offerta dalla riforma Renzi per trasformarsi in spa e non aderire ai gruppi cooperativi. La prossima settimana e' attesa la firma dell'accordo, apprende Radiocor, ed emergono i motivi che hanno portato Cambiano a scegliere Cassa Centrale e scartare, invece, l'offerta concorrente del gruppo Iccrea. La prima motivazione e' sul prezzo: la valutazione fatta dai trentini e' risultata piu' alta di circa 45 milioni. La gara, infatti, aveva una peculiarita': Banca Cambiano ha chiesto un impegno a ricapitalizzare di 40 milioni in cambio di una partecipazione al capitale tra il 15 e il 19 per cento. Cassa Centrale Banca si e' 'accontentata' del 15% mentre il gruppo romano ha chiesto una partecipazione del 18% da cui la differenza di circa 45 milioni nella valutazione complessiva della banca di territorio. L'ingresso di Cassa Centrale Banca prevede la nomina di due consiglieri di amministrazione nel cda (che aumentera' da sette e nove membri). Un secondo motivo e' che Iccrea, attraverso le banche toscane aderenti al gruppo, e' gia' in concorrenza con Cambiano sul territorio mentre Cassa Centrale, che non ha una presenza in Toscana, puo' offrire prodotti diversi e una vera alternativa nel territorio piu' coerente con il piano strategico dell'istituto autonomo. Per il closing bisognera' pero' attendere qualche mese dopo il via libera della Bce, presumibilmente entro la fine dell'anno.

Ggz

(RADIOCOR) 17-07-26 18:43:32 (0544) 5 NNNN