Banca Cambiano: esclusiva a Cassa centrale e' per acquisto del 15% del capitale

Fracalossi: pieno rispetto autonomia della banca toscana (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 lug - Cassa Centrale Banca trattera' in esclusiva per l'acquisto del 15% del capitale di Banca Cambiano. Il gruppo cooperativo trentino, in una nota, conferma la scelta fatta dal cda della banca di territorio toscana e definisce quindi la potenziale quota di partecipazione (i vertici di Banca Cambiano avevano di recente indicato una possibile partecipazione tra il 15 e il 19 per cento del capitale). In una nota il presidente del gruppo cooperativo Giorgio Fracalossi afferma: 'questa operazione nasce da una piena armonia di intenti e da radici storiche profondamente affini: due realta' cooperative che, pur con percorsi distinti, condividono da sempre gli stessi valori di prossimita', attenzione ai soci e impegno per le comunita'. Il nostro ingresso nel capitale di Banca Cambiano avviene nel pieno rispetto della sua autonomia e identita', con l'obiettivo di costruire una relazione di lungo periodo'. Il gruppo Ccb, se concludera' l'operazione, completera' la sua presenza territoriale nel Paese che finora non comprendeva la Toscana.

Ggz

(RADIOCOR) 01-07-26 17:26:14 (0606) 5 NNNN