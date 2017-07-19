Banca Cambiano: esclusiva a Cassa Centrale Banca per ingresso nel capitale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 lug - Banca di Cambiano ha scelto Cassa Centrale Banca. Il gruppo cooperativo trentino sara' con ogni probabilita', il partner che entrera' nel capitale con l'acquisto di una partecipazione di minoranza attraverso un aumento di capitale riservato da 40 milioni. Si apre ora una fase di negoziazione esclusiva che sara' avviata nei prossimi giorni. Il gruppo trentino quindi per ora ha vinto la sfida con il gruppo Iccrea che ha presentato un'offerta analoga per l'ammontare richiesto (40 milioni). Banca di Cambiano e' una banca di territorio toscana famosa per essere stata l'unica, dieci anni fa, a optare per la way out dal credito cooperativo, in occasione della riforma delle Bcc ed essersi trasformata in una spa.

Ggz

(RADIOCOR) 01-07-26 17:13:32 (0600) 5 NNNN