Banca AideXa: 75% credito erogato sostiene imprese del Made in Italy -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 apr - Accanto alla produzione, Banca AideXa sostiene anche l'ecosistema che rende possibile il Made in Italy. Il 47% dell'erogato e' destinato alle imprese della filiera e agli abilitatori, tra cui costruzioni e impiantistica, commercio, logistica, design e servizi digitali. Al Sud, la forza del Made in Italy passa dalla filiera, con un peso di oltre il 50% del credito erogato a filiere e abilitatori: Basilicata 61%, Sicilia 59%, Puglia 58%, Campania 53,5%. Sommando produzione diretta e filiera, quasi tre quarti dei finanziamenti della banca sono oggi dedicati all'ecosistema del Made in Italy. 'Il Made in Italy non e' solo cio' che viene prodotto, ma l'insieme di persone, imprese e servizi che lo rendono possibile', ha dichiarato in una nota il Ceo di Banca AideXa, Marzio Pividori. 'Le Pmi in Italia generano il 47% del fatturato manifatturiero e il 52% dell'occupazione: semplificare l'accesso al credito per questo settore significa investire nel futuro del Paese, accompagnando chi ogni giorno trasforma competenze e territorio in valore competitivo', ha concluso.

com-Mar

(RADIOCOR) 19-04-26 11:59:00 (0195) 5 NNNN