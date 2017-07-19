Baker Hughes: sindacati, accordo su investimenti da 300 mln e 300 assunzioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 dic -I coordinatori nazionali delle segreterie Fim, Fiom e Uilm del gruppo Baker Hughes-Nuovo Pignone hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo sul nuovo piano industriale che riguarda oltre 7.000 addetti distribuiti nei sei stabilimenti situati in Toscana, Lombardia, Puglia e Calabria.

L'intesa prevede un piano di investimenti complessivo di 300 milioni di euro in cinque anni e 300 nuove assunzioni, con l'obiettivo di consolidare e rafforzare la presenza industriale del gruppo in Italia, garantendo sviluppo, innovazione tecnologica e nuove opportunita' occupazionali.

In un Paese in cui, dichiarano i coordinatori nazionali di Fim-Fiom-Uilm del gruppo Baker Hughes-Nuovo Pignone, Flavia Capilli, Daniele Calosi, Vincenzo Renda, l'assenza di politiche industriali strutturate pesa quotidianamente sulle lavoratrici e sui lavoratori, questa ipotesi di accordo, dice la nota, rappresenta un passo significativo per invertire la rotta.

Con questo risultato, Fim-Fiom-Uilm dimostrano che e' possibile costruire un modello di relazioni industriali che difende l'industria, tutela il lavoro e crea prospettive di crescita sostenibile.

Le organizzazioni sindacali sottolineano che questo accordo non e' un punto di arrivo, ma l'avvio di un percorso che dovra' essere monitorato costantemente, affinche' gli impegni assunti si traducano in interventi reali e concreti sui territori e nei siti produttivi. Adesso la parola passa ai lavoratori attraverso il voto.

Com-Sim

(RADIOCOR) 02-12-25 10:53:03 (0236) 5 NNNN