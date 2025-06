Baillie Gifford: perche' le aziende private contano - PAROLA AL MERCATO

di Silvia Conti * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 giu - Ogni azienda nasce da un'idea, che col tempo si trasforma in un prodotto o in un servizio. Ma per crescere e svilupparsi realmente, le aziende hanno spesso bisogno di un ingrediente fondamentale: il capitale. All'inizio, questi finanziamenti provengono in genere da venture capital disposti ad assumersi i rischi di investire in imprese giovani, quando i prodotti non sono ancora completamente sviluppati o ampiamente disponibili.

Le aziende che confermano la propria redditivita' e raggiungono un certo livello di fatturato, storicamente scelgono di continuare il proprio percorso di crescita attraverso un'offerta pubblica iniziale (Ipo), mettendo le proprie azioni sul mercato.

A partire dalla crisi finanziaria globale del 2018, le societa' scelgono pero' di quotarsi sempre piu' tardi. L'eta' media di una societa' al momento dell'Ipo negli Stati Uniti e' passata da 8 a 14 anni negli ultimi due decenni. SpaceX, l'azienda privata di maggior valore al mondo, ha un valore di mercato di oltre 350 miliardi di dollari Usa.

Questo cambiamento di paradigma ha creato un'asset class relativamente nuova: il private growth equity. Si tratta di un mercato di dimensioni importanti, che conta oltre 1.500 unicorni (societa' private valutate oltre un miliardo di dollari) e che sta crescendo, con un valore di mercato complessivo superiore a 5 mila miliardi di dollari.

Quando una startup diventa un'azienda privata in crescita, ha superato tre grandi ostacoli che portano al fallimento delle startup: l'adattamento al mercato del prodotto, la presenza del team giusto e l'approssimarsi della redditivita'.

L'investimento in private growth equity e' quindi meno rischioso del venture capital e garantisce una crescita piu' rapida rispetto al buyout.

Baillie Gifford investe da oltre 100 anni in societa' pubbliche eccezionali e a forte crescita. Nel 2012 abbiamo investito nella nostra prima societa' privata, Alibaba, perche' abbiamo notato che il tipo di societa' a forte crescita in cui eravamo abituati a investire nei mercati pubblici stava scegliendo di rimanere privata piu' a lungo.

Si trattava di un'estensione naturale della nostra esperienza sui mercati pubblici. Da allora, abbiamo investito oltre 9 miliardi di dollari in piu' di 140 societa' private in crescita. Molte rimangono private, come SpaceX, ByteDance, Stripe e Bending Spoons, ma molte sono state quotate in borsa, come Spotify e Wise, e noi siamo tuttora azionisti.

A differenza di altri investitori del mercato privato, non consideriamo l'evento della quotazione in borsa come una causa scatenante dell''uscita'. Per noi e' solo un altro round di finanziamento. Il nostro team di investimento in societa' private siede accanto ai nostri investitori del mercato pubblico. Essere investitori sul mercato pubblico ci rende migliori investitori sul mercato privato, ed essere investitori sul mercato privato ci rende migliori investitori sul mercato pubblico.

Naturalmente, l'investimento in societa' private richiede una visione a lungo termine, cosi' come l'investimento in qualsiasi tipo di azioni. Queste opportunita' non si basano su vittorie rapide, ma sulla pazienza e sulla fiducia nel potere dell'innovazione e della crescita nel tempo. Per il giusto tipo di investitore, questa puo' essere una strategia gratificante.

* Country Head per l'Italia di Baillie Gifford

