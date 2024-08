Baidu: per colosso cinese Internet +5% utile netto e ricavi II trim. fermi a 4,2 mld euro -2

Risultato sopra le attese grazie ad attivita' in area AI (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 ago - Gli utili trimestrali di Baidu hanno battuto le stime, grazie alla crescita delle sue attivita' legate all'intelligenza artificiale, che ha compensato i venti contrari macroeconomici dovuti al rallentamento dell'economia. Il risultato, pari a 5,49 miliardi di yuan, e' stato migliore dei 5,13 miliardi di yuan attesi dagli analisti in un sondaggio FactSet. Rispetto al calo del fatturato, la societa' ha spiegato che le vendite dei servizi di marketing online, che costituiscono piu' della meta' delle entrate complessive, sono scese del 2,2%. I ricavi del marketing non online di Baidu sono aumentati di circa il 2,5%, soprattutto grazie all'attivita' AI Cloud. I ricavi del servizio di video-streaming iQIYI sono diminuiti del 4,65%. 'L'AI Cloud ha continuato ad accelerare nel secondo trimestre, compensando i venti contrari in corso per i ricavi del marketing online e determinando una crescita modestamente positiva per Baidu Core', ha dichiarato la societa' in una nota.

