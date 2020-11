B. Mediolanum: Doris, lockdown ha cambiato modo di fare banca, noi favoriti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 nov - Banca Mediolanum non teme che la politica di reclutamento dei family banker portata avanti da numerosi istituti possa rosicchiare i margini sulla raccolta. 'Numerose banche tradizionali stanno insistendo verso il risparmio gestito, anche perche' con il lockdown e' cambiato il modo di fare banca', ha commentato il numero uno di Banca Mediolanum, Massimo Doris. 'Del resto e' prevedibile che anche dopo la pandemia le persone torneranno meno in filiale'. Mediolanum, comunque, non teme la concorrenza. 'Da sempre abbiamo reclutato i nostri consulenti finanziari non solamente dal mondo delle banche o da altre reti, ma anche da altri settori. Siano tra i pochi a dar loro un know how e farne dei consulenti bravi e capaci, a portarli al successo. Per gestire milioni di asset non e' fondamentale arrivare dal mondo delle banche'. Insomma 'se selezionare bravi promotori diventasse complesso, selezioneremo persone di altri settori', ha concluso.

emi-

(RADIOCOR) 10-11-20 16:51:56 (0492) 5 NNNN