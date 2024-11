Axpo: Demarchi, puntiamo su Italia con investimenti sulle rinnovabili

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 nov - Axpo da sempre "e' in prima fila in Europa sullo sviluppo delle rinnovabili, proponendo soluzioni a lungo termine sia per gli investitori che per i clienti". Per quanto riguarda l'Italia "e' la localizzazione delle nostre iniziative, il gruppo ha deciso di investire nei prossimi anni in tutto cio' che riguarda la transizione energetica: quindi idrogeno, biogas batterie e tutto quello che e' solare ed eolico. Siamo pronti a vedere tutte le opportunita' e non abbiamo un focus particolare sulle regioni ma laddove vediamo delle opportunita' siamo pronti a investire". Lo ha affermato Simone Demarchi, presidente di Pulsee e ad di Axpo Italia, in un colloquio con Radiocor. La pipeline di Axpo Italia in questo momento 'e' legata a due grossi progetti sull' idrogeno uno in Abruzzo e l'altro in Sicilia. Per quanto riguarda il biogas stiamo portando avanti iniziative sempre il Sud Italia e con una parte del gruppo specifica e dedicata allo sviluppo di fotovoltaico stiamo portando avanti delle iniziative in Basilicata e in Friuli', ha aggiunto.

