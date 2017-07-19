AXA: recessione o crescita? Tassi fermi o in calo? I temi caldi per l'autunno - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 ago - Inflazione, il dilemma delle banche centrali L'ultimo dato sull'inflazione USA mostra un'accelerazione a giugno e i mercati si sono chiesti se Ci sia il rischio di un allontamento del momento in cui la Federal Reserve (Fed) tagliera' i tassi. In realta' la Fed si trova imprigionata nel dilemma se tagliare o non tagliare, stretta da una parte tra previsioni di indebolimento dell'economia - con meno posti di lavoro e consumi in diminuzione - e dall'altra tra previsioni d'inflazione in salita.

Cosa aspettarsi per l'autunno e quale potrebbe essere la sorpresa? Quel che fara' la Fed nella sua prossima riunione sara' fortemente determinato dal rapporto sul mercato del lavoro: la sorpresa potrebbe essere quella di un nulla di fatto, di un'inflazione che aumenta leggermente ma non in modo preoccupante e di un rallentamento economico che c'e', ma che non preoccupa tanto. Il mercato sconta due tagli da parte della Fed, entro l'anno, e la sorpresa arriverebbe se qualcosa cambiasse rispetto a questo scenario.

In Europa l'inflazione sembra essere piu' gestibile, il che ha permesso alla Bce di procedere con i tagli dei tassi.

Diversa la situazione nel Regno Unito, dove un mercato del lavoro molto ristretto e meno regolamentato provoca una costante pressione salariale che alimenta spinte inflazionistiche. A questo si sono aggiunti alcuni problemi scaturiti dopo la Brexit.

Geopolitica e asset allocation I mercati sono cinici e la loro reazione dopo lo scoppio di un conflitto dura poco. Si preoccupano solo quando un conflitto rischia di avere conseguenze sui prezzi degli asset economici, ad esempio il petrolio. Lo abbiamo visto durante lo scontro tra Israele e l'Iran. I mercati temevano che un prolungato conflitto in Medio Oriente mettesse a rischio il transito delle navi che trasportano petrolio.

Nonostante tutti i problemi di cui si e' parlato quest'anno, il responso dei mercati e' stato molto interessante - pensiamo ai nuovi massimi raggiunti dal Nasdaq, dai listini europei e dal settore del credito high yield. E' come se i mercati si focalizzassero non tanto sulle notizie negative, quanto sul fatto che comunque nel sistema c'e' tanta liquidita' e gli scenari negativi sono talmente poco probabili, che nel frattempo e' meglio restare investiti.

Nei portafogli e' meglio avere credito USA o credito europeo? Continuo a preferire il credito americano perche' piu' dinamico, meno concentrato rispetto al credito europeo, che e' essenzialmente quello di Francia e Germania, piu' liquido e piu' distribuito sulle varie asset class. Inoltre, il mercato del credito USA e' piu' profondo e piu' facile da gestire.

Infine, il consiglio al rientro dalle vacanze e' di tenere gli occhi puntati su Stati Uniti (mercato del lavoro) e Giappone, dove i tassi d'interesse continuano a salire e dove ci sono problematiche di gestione finanziaria, con l'inflazione non sul target. Questi potrebbero essere dei driver in grado di ripercuotersi su altri paesi e avere implicazioni per i tassi e la volatilita'.

* Chief Investment Officer Europa di AXA IM "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

red-

(RADIOCOR) 31-08-25 13:18:55 (0233) 5 NNNN