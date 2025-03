AXA Investment Managers: politiche a confronto, l'incognita Usa e la svolta tedesca - PAROLA AL MERCATO

di Gilles Moec * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 mar - Non e' chiaro se la settimana scorsa la Casa Bianca abbia seguito un approccio 'rivoluzionario' o 'realista'.

Decifrare il funzionamento alla base delle reazioni degli Stati Uniti e' diventato ancora meno semplice la scorsa settimana. Volendo dare una lettura 'rivoluzionaria' dell'Amministrazione, ora si accetterebbe qualche problema transitorio - sotto forma di un'inflazione piu' alta e di una crescita piu' lenta - come contropartita della revisione di un ordine economico globale che 'non ha servito gli interessi degli Stati Uniti'. Cio' e' tuttavia contraddetto da una nuova - parziale - tregua sui dazi imposti ai prodotti canadesi e messicani, nonche' dalla raccomandazione di Donald Trump al DOGE di tagliare il personale federale 'con il bisturi' piuttosto che con l'accetta. Tuttavia, se da un lato e' possibile che l'Amministrazione stia esitando tra l'approccio 'rivoluzionario' e quello 'realista', dall'altro esiste il rischio tangibile che il mercato decida semplicemente di 'smettere di tirare a indovinare' e concluda che l'incertezza e' semplicemente troppa e andra' ad erodere la crescita e gli utili aziendali. Il fatto che l'S&P500 non abbia apprezzato immediatamente le voci prima - e l'annuncio ufficiale poi - di una tregua sui dazi per il Canada e il Messico e' sorprendente, a nostro avviso.

Berlino e' sicuramente in modalita' 'rivoluzionaria'. Il pacchetto fiscale e' una svolta per la Germania, ma l'impatto che avra' sull'Europa nel suo complesso e' ancora difficile da valutare.

E' a Berlino che sicuramente troviamo uno stato d'animo 'rivoluzionario'. L'annuncio che la nuova coalizione cerchera' di modificare il freno al debito prima che i nuovi parlamentari prendano posto nel Bundestag e' stato sorprendente: il pacchetto e' una svolta per l'economia tedesca. Sebbene sia innegabilmente positivo per l'Europa nel suo complesso, in questa fase e' tuttavia difficile farsi un'idea dell'entita' del miglioramento che ne conseguira' - che dipendera' dalla percentuale di importazioni relative agli sforzi nel settore difesa, se l'Unione Europea riuscira' a far passare piu' emissioni congiunte e/o se i governi nazionali sceglieranno di utilizzare il margine di spesa offerto dalla riforma della sorveglianza fiscale dell'Ue proposta dalla Commissione.

La Bce deve riuscire a districarsi tra il rischio negativo (dazi USA) e quello positivo (posizione fiscale di supporto) La Banca Centrale Europea deve ora affrontare due rischi opposti: sul fronte negativo, la possibilita' ancora molto concreta che gli Stati Uniti impongano dazi sui prodotti europei. Sul fronte positivo, la possibilita' che la nuova posizione fiscale della Germania - e forse anche di altri Paesi - aumenti la crescita e l'inflazione. Siamo ancora propensi a pensare che la Bce dovra' scendere al di sotto del 2%, perche' anche se e' probabile che l'impatto dei dazi arrivi piu' rapidamente di quello della svolta fiscale, la scelta si e' fatta piu' difficile.

