AXA Investment Managers: outlook 2026, implicazioni per gli investimenti core - PAROLA AL MERCATO

di Chris Iggo* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 dic - Sebbene l'economia globale abbia dimostrato una notevole resilienza nel 2025, il vero impatto dei dazi statunitensi (uno dei temi dominanti dell'anno) resta incerto. Tuttavia, il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto al rialzo le sue previsioni di crescita globale per il 2025 dal 3,0% di luglio al 3,2% e ha mantenuto invariata la stima per il 2026 al 3,1%1.

Dal punto di vista dei mercati, prevediamo che le spese per l'intelligenza artificiale (IA) continueranno a sostenere i titoli del settore tecnologico e il PIL statunitense. Le obbligazioni dovrebbero beneficiare del continuo allentamento delle banche centrali nel 2026. Un'economia globale resiliente e le misure di politica monetaria dovrebbero tenere sotto controllo i timori fiscali, mentre lo scenario di base risulta positivo per i mercati del credito.

Nonostante i rischi, la crescita rimane resiliente, alimentata dall'IA L'economia statunitense resta resiliente. La spesa per l'IA, l'effetto ricchezza generato dal mercato azionario e un contesto creditizio favorevole, sostenuto dalle aspettative di un calo dei tassi di interesse, stanno supportando la crescita. L'IA e' il principale fattore di cambiamento potenziale, data la sua promessa di rapidi miglioramenti nella produttivita'. Questa tecnologia ha il potenziale per rivoluzionare i modelli di business tradizionali, ottimizzare le catene del valore e generare progressi significativi in settori quali la medicina e l'agricoltura. Per raggiungere questo obiettivo, sono in corso ingenti investimenti nelle infrastrutture e nella catena del valore dell'IA: data center, strutture per il cloud computing e garanzia di un maggiore approvvigionamento energetico. L'aumento dei prezzi delle azioni dei principali attori nella corsa all'IA sta contribuendo a un effetto ricchezza che sostiene la spesa dei consumatori, gli investimenti e la leadership economica degli Stati Uniti, nonostante i timori relativi al commercio internazionale e ad altre politiche.

*Chief Investment Officer di AXA IM Core.

