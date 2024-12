AXA Investment Managers: outlook 2025, no recessione, credito in pole position - PAROLA AL MERCATO

di Alessandro Tentori* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 dic - La recessione che nel 2024 poi non e' arrivata a nostro parere non si materializzera' nemmeno nel 2025. Per il prossimo anno prevediamo un rallentamento della crescita, mentre continua la moderazione dei tassi d'interesse. Sui mercati c'e' piu' ottimismo e consenso per un aumento dell'azionario.

Anche il 2024 e' stato un anno di crescita per l'economia USA, come quello che lo ha preceduto. Soprattutto, la recessione non si e' materializzata. I rialzi dei tassi da parte della Federal Reserve (Fed) non hanno messo il freno all'economia americana, la cui crescita probabilmente salira' al 2,8% per la fine dell'anno.

USA oltre le aspettative del mercato, Eurozona migliora Per il 2025 prevediamo un marginale rallentamento della crescita USA, che comunque rimarra' sopra il potenziale. Gli Stati Uniti continueranno a crescere piu' velocemente del consenso e piu' velocemente di quello che e' il limite massimo, ovvero la crescita potenziale. Infatti, abbiamo rivisto le nostre previsioni sul tasso d'interesse a fine 2025 negli Stati Uniti, da 4% a 4,25%. Il percorso di normalizzazione si e' un po' allungato.

La politica monetaria, insieme alla politica fiscale, ha prodotto un miglioramento in Eurozona, la cui economia quest'anno vediamo in crescita dello 0,8%. Per il 2025 prevediamo che cresca dell'1% e poi dell'1,3% nel 2026. La situazione si e' stabilizzata grazie a diversi fattori: l'intervento della Banca centrale europea (Bce) che continuera' a tagliare i tassi nel corso del prossimo anno, la politica fiscale (si pensi a Next Generation EU) e i salari reali che in tutti i paesi sono aumentati.

Il mercato del lavoro e' vicino alla piena occupazione sia negli USA che in Europa, ma mentre nei primi ci sono fattori di distorsione, come l'immigrazione, in Europa sembra esserci un effetto positivo dovuto soprattutto alla politica fiscale.

Rischi geopolitici potrebbero sorprendere Potrebbero arrivare sorprese positive sul fronte geopolitico.

Se il Trump trade si declinasse anche sulla geopolitica e il nuovo presidente americano riuscisse a far firmare un armistizio a russi e ucraini, potrebbe ridursi il premio al rischio e i mercati potrebbero cominciare a speculare su uno scenario ipotetico in cui i paesi europei potrebbero avere accesso alle materie prime russe. E' positivo, ma resta uno scenario di coda.

Per la Cina prevediamo una crescita del 4,5% il prossimo anno, poco sotto il target di Pechino. E se ci saranno dazi da parte degli USA sui prodotti cinesi, molto probabilmente ci sara' una risposta delle autorita' cinesi che potrebbe includere anche un pacchetto di stimolo all'economia.

*Chief Investment Officer Europa di AXA IM.

