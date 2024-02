AXA Investment Managers: ottimismo sui listini con trimestrali ed economia Usa - PAROLA AL MERCATO

di Gilles Guibout* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 feb - Restiamo positivi sull'andamento di small e mid cap nel corso dell'anno, in quanto la fine del ciclo di rialzi per queste societa' significa avere visibilita' sui costi di rifinanziamento. I mercati azionari europei hanno cominciato il nuovo anno ancora in rialzo, spinti dal buon andamento dei consumi americani e dall'annuncio di risultati leggermente migliori delle attese, soprattutto per le aziende piu' grandi. Proprio la forza dell'economia Usa potrebbe ritardare i primi tagli dei tassi da parte della Fed (che i mercati continuano ad aspettarsi gia' a marzo). Molto dipendera' dalla crescita dei salari. Nelle prossime settimane potrebbe prevalere piu' cautela.

Il nuovo anno e' cominciato bene, con i mercati azionari europei ancora in rialzo, sulla scia del rally di fine 2023.

La buona performance e' stata sostenuta dal dato sui consumi americani e dall'annuncio di risultati leggermente migliori delle attese, soprattutto per le aziende piu' grandi.

Nonostante la situazione in Medio Oriente, che resta complicata, e le ritorsioni cinesi sulle importazioni di alcol dall'area euro, gli investitori hanno continuato a mostrare un sentiment positivo, acquistando sul mercato per il terzo mese consecutivo.

A livello macroeconomico non c'e' stata nessuna novita' significativa. La Banca centrale europea (Bce) ha mantenuto i tassi di riferimento ai livelli attuali e attendera' la pubblicazione dei dati (disponibili a fine aprile) sulla crescita dei salari per decidere eventualmente un taglio dei tassi di 25 bps. Ma con le banche centrali 'data - dependent', per il tanto auspicato taglio bisognera' attendere il dato sui salari che non sara' disponibile prima della fine di aprile. Con il rischio che la Bce debba posticipare ogni decisione al meeting di giugno.

*Head of European Equities di AXA Investment Managers.

