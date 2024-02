AXA Investment Managers: ottimismo sui listini con trimestrali ed economia Usa - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 feb - Nelle prossime settimane i mercati azionari potrebbero diventare piu' titubanti. La sorprendente forza dell'economia americana e la prima pubblicazione di risultati societari generalmente superiori alle attese sono chiaramente un fattore di sostegno del sentiment. Ma, al contrario, questa stessa forza potrebbe ritardare la data dei primi tagli dei tassi da parte della Federal Reserve (Fed), e quindi esercitare una pressione al ribasso sui multipli di valutazione del mercato. In particolare, questo potrebbe valere per i titoli growth, che hanno registrato il maggior rimbalzo negli ultimi tre mesi.

I mercati scommettono da settimane su una riduzione dei tassi. Tuttavia, nella riunione di gennaio, il presidente della Fed Jerome Powell ha ridimensionato le aspettative del consensus di un taglio dei tassi d'interesse gia' a marzo, facendo capire che la banca centrale statunitense potrebbe essere molto meno espansiva di quanto ci si attende e fare meno tagli nel corso dell'anno. Secondo noi la politica della Fed sara' piu' prudente di quanto i mercati si attendono e la riduzione sara' di 75 punti base nel 2024 (il mercato invece sconta 125-150 punti base di tagli entro la fine dell'anno).

Se i tagli dovessero arrivare piu' tardi delle aspettative dei mercati, il rischio di una delusione e' reale.

Ancora penalizzati gli energetici, in calo anche le small cap In Europa, il DJ Eurostoxx dividendi reinvestiti ha guadagnato l'1,94% nel corso del mese. Le migliori performance sono state messe a segno dai settori della tecnologia, dei servizi di comunicazione e finanza, mentre materie prime e utilities hanno chiuso in fondo alla classifica e in rosso.

A Piazza Affari il Ftse Italia All Share NT e' cresciuto dell'1,64% a gennaio, trainato soprattutto dai titoli finanziari e da Ferrari, che ha beneficiato dei buoni dati di Lvmh. Al contrario, i titoli dell'energia e le utilities hanno archiviato il mese con performance negative, penalizzati dalla debolezza dei prezzi del petrolio e dell'elettricita'.

Quanto alle small e mid cap, dopo un rimbalzo di oltre il 18%, l'indice Star e' sceso dello 0,89%, restiamo tuttavia positivi sull'andamento di questi titoli nel corso dell'anno, in quanto la fine del ciclo di rialzi per queste societa' significa avere visibilita' sui costi di rifinanziamento.

Head of European Equities di AXA Investment Managers.

