AXA Investment Managers: obbligazionario globale, tra il rischio giapponese e l'incognita Trump - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 ago - Il caso dei Gilt I Gilt britannici mostrano una volatilita' superiore rispetto ad altri titoli governativi a causa di fattori idiosincratici e di un outlook fiscale preoccupante: il governo fatica a controllare la spesa pubblica, rischia di violare le regole fiscali e affronta un'inflazione persistente, salita al 3,6% a giugno. Senza un piano credibile per la crescita e i conti pubblici, le aspettative inflazionistiche potrebbero restare elevate, richiedendo forse un forte rallentamento economico per essere contenute. Tuttavia, proprio per questi livelli di rendimento e volatilita', i Gilt potrebbero offrire interessanti opportunita' per posizioni rialziste sulla duration, come dimostra la sovraperformance del segmento a 7-10 anni rispetto ai titoli europei.

L'imprevedibilita' statunitense Poi ci sono i timori sui Treasury USA. Ci sono sempre piu' spesso voci secondo le quali il Presidente Trump sia impaziente di licenziare Jerome Powell. E' risaputo che Trump vuole tassi piu' bassi. Lo scenario piu' allarmante e' che Powell venga sostituito con una figura piu' accomodante nei confronti di Trump, e che il processo di definizione dei tassi venga stravolto, aggirando l'analisi e il voto del FOMC. Uno scenario del genere comporterebbe un aumento dei rendimenti obbligazionari attraverso una curva piu' ripida e un dollaro piu' debole. Anche i tassi di inflazione di break-even aumenterebbero ulteriormente, poiche' si tratterebbe di una situazione potenzialmente inflazionistica.

Sarebbe necessario un premio di rischio piu' elevato sui tassi statunitensi, data l'incertezza che circonda la politica monetaria, con implicazioni per i rendimenti altrove e per i tassi di cambio. Anche se dubito che Trump intraprenderebbe questa strada, se cio' dovesse accadere, l'impatto sugli asset di rischio sarebbe negativo. Immaginate un aumento dell'inflazione dovuto ai dazi e tassi overnight azzerati o negativi in termini reali. Oggi piu' che mai e' necessaria una protezione dall'inflazione. I tassi di inflazione di pareggio continuano a salire nei mercati statunitensi.

Rischi e opportunita' Le preoccupazioni sull'inflazione - specie in USA e UK - sono fondate. Le preoccupazioni per l'outlook fiscale sono diffuse, ovunque. Tuttavia, in Europa l'inflazione e' tornata al target e l'euro, ora molto forte, contribuisce a mantenerla sotto controllo. In Cina non c'e' inflazione: il paese sta tornando a esportare deflazione verso Asia ed Europa, per compensare la perdita di quote nel mercato USA protetto dai dazi. Le divergenze nei trend inflazionistici genereranno opportunita' differenziate nel reddito fisso globale. Ci sono preoccupazioni concrete riguardo ai cambiamenti strutturali nella domanda di obbligazioni, in particolare per quelle a piu' lunga scadenza. Tuttavia, i governi stanno rispondendo emettendo un numero inferiore di titoli a lunga durata, il che potrebbe implicare che, a un certo punto, la parte lunga della curva inizi a offrire valore relativo (per scarsita'). La domanda di strumenti a reddito fisso e' enorme, grazie alle opportunita' di rendimento oggi disponibili, con rendimenti su livelli interessanti. Acquistare duration nei momenti in cui i rendimenti registrano impennate rimane un'opzione interessante per gli investitori di lungo periodo, a condizione che Trump eviti di destabilizzare l'ordine monetario globale, violando l'indipendenza della Fed e subordinando il sistema monetario fiat alle criptovalute.

Non e' mai stato cosi' entusiasmante operare nel mercato obbligazionario.

