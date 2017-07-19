AXA Investment Managers: corporate bond, prospettive in un contesto di tassi in convergenza - PAROLA AL MERCATO

di Chris Iggo* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 nov - A livello globale, i tassi d'interesse stanno convergendo. La differenza media tra i tassi delle principali Banche Centrali ha raggiunto il picco nel 2023 - e da allora si sta riducendo. Tale convergenza dovrebbe proseguire, visto che la Fed che si appresta a tagliare nuovamente i tassi - la prossima mossa potrebbe arrivare prima di Natale - e la Bank of England rispondera' al calo dell'inflazione e a un contesto fiscale piu' rigido nel 2026.

Gia' oggi, nell'Eurozona, nel Regno Unito e in Canada, il tasso reale di politica monetaria e' vicino allo zero (sebbene l'inflazione resti al di sopra dell'obiettivo). Gli economisti potranno anche discutere sul livello del tasso neutro, ma le previsioni per il 2026 suggeriscono che le Banche Centrali saranno a proprio agio con i livelli dei tassi attualmente incorporati nei prezzi di mercato.

Globalmente, la politica monetaria dovrebbe risultare molto piu' accomodante all'inizio del 2026 rispetto a quanto non sia stata dalla fine del 2022.

Tassi stabili e opportunita' nel reddito fisso Tassi globali piu' bassi e stabili rafforzano l'idea che i rendimenti dei mercati obbligazionari proverranno principalmente dal reddito. Le curve dei tassi offriranno opportunita', ma cio' implica di accettare una maggiore esposizione alla duration nei portafogli. Sebbene sussistano rischi inflazionistici e fiscali, i mercati attualmente non anticipano un peggioramento significativo di tali rischi. E in assenza di un netto deterioramento fiscale, i rendimenti dei titoli di Stato principali non dovrebbero divergere troppo tra loro: la dispersione attuale e' piu' alta rispetto all'epoca dei tassi ultra-bassi, ma e' simile ai livelli osservati nel decennio precedente alla crisi finanziaria globale. Pertanto, l'outlook dei mercati dei tassi prevede rendimenti inferiori e minore volatilita'.

Costi di copertura in calo La convergenza dei tassi ha implicazioni per le strategie multi-valutarie. Coprire il rischio di cambio sul dollaro USA e' stato costoso per gli investitori basati in Giappone, Svizzera ed Eurozona negli ultimi due anni. Con i tagli ai tassi da parte della Fed, questi costi di copertura si ridurranno. Con una curva dei rendimenti statunitense piu' ripida e spread creditizi piu' ampi, i rendimenti obbligazionari USA coperti in euro, yen o franco svizzero torneranno ad apparire piu' interessanti.

L'outlook per l'obbligazionario corporate Tassi stabili e piu' bassi dovrebbero sostenere i rendimenti del credito. Con una precisazione: gli spread creditizi sono considerati compressi, con scarso margine di ulteriore restringimento tra obbligazioni di diversa qualita'. Due osservazioni in proposito: primo, i titoli di Stato sono diventati piu' economici rispetto ai tassi swap, cioe' i rendimenti delle obbligazioni sono superiori ai tassi swap.

Se si considera quindi il rendimento delle obbligazioni corporate rispetto ai tassi swap, lo spread non e' cosi' stretto come sembra rispetto ai titoli governativi. Molti investitori istituzionali utilizzano proprio i tassi swap come benchmark, il che mantiene il credito interessante - nel mercato investment grade USA, lo spread sullo swap e' intorno ai 120 pb, rispetto agli 82 pb contro i Treasury.

Secondo, la compressione degli spread consente agli investitori di non dover rinunciare a una quota eccessiva di rendimento per migliorare la qualita' creditizia del portafoglio. Tra i comparti con rating AA e BBB dell'indice europeo dei corporate bond investment grade, la differenza di rendimento e' di soli 38 punti base, il livello piu' basso registrato da dalla prima pubblicazione degli indici da parte di Bank of America/ICE nel 2016. Ai minimi storici anche lo spread nel mercato statunitense che si attesta a circa 50 pb.

Cio' significa che chi teme le valutazioni o la potenziale volatilita' oggi puo' assicurarsi rendimenti discreti migliorando al contempo la qualita' creditizia media del portafoglio.

*Chief Investment Officer di AXA IM Core.

Red-

(RADIOCOR) 22-11-25 11:28:01 (0224) 5 NNNN