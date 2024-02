AXA IM: Usa, non mancano le opportunita' sia nell'azionario che nell'obbligazionario - PAROLA AL MERCATO

di Alessandro Tentori* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 feb - L'economia USA non ha smesso di crescere e anche quest'anno - nonostante i tassi alti e un possibile rallentamento della crescita - non mancheranno le opportunita' per gli investitori sia nell'equity che nel fixed income. Pur condividendo la view di mercato sui tagli dei tassi, siamo convinti che saranno piu' contenuti di quanto il mercato non si attenda.

La stretta monetaria della Federal Reserve (Fed) non ha causato una recessione, come il consenso si aspettava a inizio 2023. Al contrario, gli Stati Uniti hanno sfidato le attese, registrando una crescita superiore alla media grazie alla vivace spesa al consumo e a un mercato del lavoro solido. E le banche centrali potrebbero tagliare meno del previsto, a cominciare dalla Fed.

Per quest'anno i toni sono piu' ottimisti, ma le aspettative di crescita sono passibili di revisione e cio' puo' influenzare la politica monetaria e, di riflesso, la performance delle classi di attivo. Per questo ci concentriamo sullo stato dell'economia americana e sulla tenuta, sia dei consumi, sia del mercato del lavoro.

Quest'ultimo ha generato reddito disponibile corrente che ha compensato la fine del risparmio in eccesso, accumulato grazie alle misure adottate durante la pandemia, e ha sostenuto la spesa delle famiglie.

Resta da chiedersi se la tanto annunciata recessione sia stata semplicemente ritardata o evitata. Nonostante una crescita piu' forte, l'inflazione e' scesa piu' rapidamente di quanto ci aspettassimo e probabilmente raggiungera' una media del 4,2% nel 2023, mentre la politica monetaria della Fed sembra aver raggiunto il picco con tassi d'interesse compresi tra il 5,25% e il 5,50%.

Pur in presenza di un'espansione superiore alle previsioni, prevediamo che una spesa al consumo piu' contenuta quest'anno portera' ad un rallentamento della crescita economica. Ma a meno che non si verifichino shock significativi, non prevediamo una recessione nel 2024.

FED: cauti su un taglio dei tassi Quest'anno gli investitori dovranno acclimatarsi al nuovo contesto di tassi higher for longer. Che non vuol dire che i tassi resteranno fermi. Con l'avvio del 2024 la view piu' gettonata e' quella di un ribasso dei tassi di interesse da parte sia della Fed, sia della Bce. Anche noi prevediamo che nel corso di quest'anno le banche centrali metteranno mano a tagli dei tassi. Tuttavia, pensiamo che i tagli saranno piu' contenuti di quanto il mercato non si attenda e prevediamo che, sia a Washington sia a Francoforte, la riduzione sara' di 75 punti base e avverra' nella seconda meta' dell'anno.

Inoltre, nelle loro decisioni le banche centrali saranno data dependent. Quindi, la reazione dei mercati a una revisione delle aspettative di politica monetaria potrebbe non essere quella sperata.

A nostro avviso le aspettative dei mercati sono troppo ottimistiche. Soprattutto per gli Stati Uniti, dove l'economia promette di mostrarsi resistente ancora a lungo e la Fed guadagna sempre piu' margine per posticipare l'allentamento della politica monetaria e quindi metter mano ai tagli.

*CIO Europe AXA IM.

