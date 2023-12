AXA IM: gli utili aziendali sostengono gli alti rendimenti - PAROLA AL MERCATO

di Benoit de Laval* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 dic - Possiamo considerare concluso il ciclo dei rialzi? E quanto tempo i tassi resteranno sugli attuali livelli? Dopo questo ciclo importante di inasprimento pensiamo che una strategia obbligazionaria total return possa sfruttare punti d'ingresso interessanti, soprattutto dal punto di vista dei rendimenti, e offrire resilienza grazie a un posizionamento flessibile.

Il graduale inasprimento monetario delle banche centrali nei mercati sviluppati si sta avvicinando alla sua conclusione.

Il tema ora ruota su quanto tempo i tassi d'interesse rimarranno su livelli piu' elevati e restrittivi ('higher for longer'), e da parte dei banchieri centrali assistiamo a uno sforzo concertato per resistere a riduzioni premature.

Il 2023 e' stato un ottimo anno per gli yield e gli spread.

Non si e' visto, sulle societa', l'impatto che inizialmente ci si aspettava a causa della stretta monetaria. Le aziende hanno infatti reagito molto bene, si sono adattate... poi la domanda dei consumatori e' ripresa e la crisi energetica e' stata molto ben gestita. Nell'ultimo trimestre i titoli corporate si sono comportati molto bene.

Per il prossimo futuro prevediamo modeste variazioni di politica monetaria quindi non ci aspettiamo ne' significativi miglioramenti ne' significative flessioni del mercato del credito.

I rendimenti dell'universo del credito in euro Nell'universo del credito in euro, i rendimenti sono ai livelli piu' alti dalla grande crisi finanziaria del 2008, spinti dai ricorrenti aumenti dei tassi da parte della Banca Centrale Europea (Bce). Ad esempio, l'indice Euro Credit IG punta attualmente a un rendimento del 4,5% sull'asset class, con un livello di duration che e' diminuito negli ultimi 12 mesi a circa 4,5 anni.

Questo livello di rendimento e' sostenuto dagli utili aziendali che nel 2023 hanno mostrato resilienza, poiche' hanno approfittato dell'aumento dei costi di produzione per aumentare il potere di fissazione dei prezzi e i loro margini di profitto. Inoltre, le aziende si sono comportate in modo opportunistico, accumulando significative riserve di liquidita' nei loro bilanci durante il Covid-19, quando le condizioni di finanziamento erano piu' accomodanti. Di conseguenza, non vi e' alcuna necessita' immediata di ricercare finanziamenti aggiuntivi.

L'high yield offre punti d'ingresso attraenti, con un rendimento intorno al 7,5% (Fonte: AXA IM al 31/10/2023). I tassi di default restano bassi anche se ci aspettiamo una certa dispersione degli spread del credito e dei rating con l'approssimarsi del 2024.

Opportunita' nel segmento dei bancari Il settore bancario ha tratto beneficio dal contesto di tassi in rialzo, e la maggior parte delle banche ha visto i propri margini aumentare. Rispetto a quelle degli Stati Uniti, le banche in Europa hanno avuto maggior resilienza. Questo grazie alla maggior regolamentazione a cui sono soggette e a un minore rischio di liquidita'.

C'e' dunque ancora molto spazio per investire nei finanziari con soddisfazione e con l'attuale scenario le cose dovrebbero continuare ad andare bene.

Nel 2024 saremo ancora piu' selettivi Continuiamo a vedere un rischio idiosincratico che ci rende piu' prudenti rispetto al passato. Inoltre, riteniamo che il 2024 potrebbe essere l'anno del credito. Sappiamo che dopo un ciclo di rialzo dei tassi la performance del credito e' sempre stata positiva, quindi ci aspettiamo una buona performance dopo questo ciclo importante di inasprimento.

Rispetto al passato dobbiamo essere ancora piu' selettivi, ma al tempo stesso crediamo che il credito sia davvero attraente e competitivo rispetto ad altre asset class.

*gestore del Fondo AXA WF Euro Credit Total Return di AXA IM "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

