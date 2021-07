Aviva Investors: prevede forte ripresa economica in secondo semestre 2021 e 2022

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 lug - Aviva Investors, la divisione globale di asset management di Aviva, prevede una ripresa rapida e su larga scala dalla pandemia da Covid nella seconda parte del 2021 e nel 2022. La crescita globale dovrebbe superare il 7% quest'anno e circa il 4,5% il prossimo, con rischi stimati al rialzo in entrambi gli anni.

Il virus sara' presente ancora per qualche tempo, ma i gravi sconvolgimenti dovuti ai lockdown sono finiti, le campagne vaccinali sono in stato avanzato, le persone e le aziende si sono adattate con successo e il sostegno politico e' rimasto presente. La riapertura delle economie ha portato a una forte ripresa della domanda con l'offerta che ha faticato a tenere il passo, generando colli di bottiglia che hanno determinato l'emergere di pressioni inflazionistiche. Gran parte di esse dovrebbero essere transitorie, ma l'inflazione di fondo sara' probabilmente un po' piu' alta rispetto al periodo antecedente al Covid. Le previsioni ritengono che la politica monetaria rimarra' accomodante per tutto il resto dell'anno e anche nel corso del prossimo, con i recenti cambiamenti legati al raggiungimento dell'obiettivo dell'inflazione che permettono alle banche centrali di mantenere la politica meno rigida piu' a lungo. I sostegni fiscali straordinari saranno gradualmente revocati man mano che le economie riapriranno, ma le campagne di spesa governativa piu' attive sono destinate ad aumentare, soprattutto negli Stati Uniti, con 'green' e 'digital' che saranno verosimilmente gli elementi chiave. Per Michael Grady, capo dell'Investment Strategy e Chief Economist di Aviva Investors, "La nostra view ottimista sulle prospettive di reflazione, unite al sostegno politico prolungato, ci porta a sovrappesare il comparto azionario, con una preferenza per gli Stati Uniti e il Regno Unito.

Questo aspetto e' bilanciato da un sottopeso nei mercati emergenti, che potrebbero subire venti contrari derivanti da rendimenti obbligazionari statunitensi piu' elevati, valute locali piu' deboli e una politica monetaria interna piu' rigida".

