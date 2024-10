Avio: ok ultimo test motore Zefiro-40, strada spianata per lancio Vega C

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 ott - Una versione riprogettata del motore a propellente solido Zefiro-40, il secondo stadio del lanciatore Vega-C, e' stata testata oggi con successo per la seconda volta presso il banco di prova di Salto di Quirra, in Sardegna. Lo rende noto un comunicato di Avio aggiungendo che "questa seconda prova segue la prima accensione del motore avvenuta a maggio 2024 e conclude i test di qualifica per il nuovo design dell'ugello del motore Zefiro-40". Lo Zefiro-40 e' un motore alto 7,6 metri, caricato con oltre 36 tonnellate di propellente solido ed e' solo uno dei tre stadi a propulsione solida utilizzati da Vega-C. Per questo test il motore e' stato installato su un banco di prova orizzontale. Zefiro-40 e' sviluppato e prodotto da Avio nello stabilimento di Colleferro in provincia di Roma.

