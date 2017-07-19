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            Avio: nuovi booster a propellente solido forniscono spinta ad Ariane 6

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 giu - Il nuovi booster a propellente solido di Avio hanno fornito con successo la spinta iniziale al lanciatore Ariane 6. Lo rende noto un comunicato dell'azienda italiana che ha sede nel Lazio. Avio ricorda come i nuovi booster (P160C), in quanto elemento propulsivo comune alla famiglia di lanciatori europei, favoriranno l'evoluzione delle prestazioni di Ariane 6 e delle future configurazioni del lanciatore Vega, rafforzando la capacita' dell'Europa di rispondere alla crescente domanda istituzionale e commerciale, incluso il dispiegamento, su larga scala, di costellazioni satellitari. In questa occasione Ariane 6 ha immesso in orbita bassa 36 satelliti di Amazon Leo.

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            (RADIOCOR) 17-06-26 18:00:37 (0665)SPACE 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Avio 34,57 -2,78 17.36.05 34,01 35,61 35,56


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