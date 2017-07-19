Avio: nuovi booster a propellente solido forniscono spinta ad Ariane 6

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 giu - Il nuovi booster a propellente solido di Avio hanno fornito con successo la spinta iniziale al lanciatore Ariane 6. Lo rende noto un comunicato dell'azienda italiana che ha sede nel Lazio. Avio ricorda come i nuovi booster (P160C), in quanto elemento propulsivo comune alla famiglia di lanciatori europei, favoriranno l'evoluzione delle prestazioni di Ariane 6 e delle future configurazioni del lanciatore Vega, rafforzando la capacita' dell'Europa di rispondere alla crescente domanda istituzionale e commerciale, incluso il dispiegamento, su larga scala, di costellazioni satellitari. In questa occasione Ariane 6 ha immesso in orbita bassa 36 satelliti di Amazon Leo.

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