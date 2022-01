Autostrade: Tirreno Spa (Astm) firma concessione in Liguria e Toscana

Sestri Levante-Livorno, Viareggio-Lucca e Ventimiglia-Savona (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 gen - A valle di una gara europea lanciata nel 2019 e' stato firmato oggi il contratto di concessione per l'affidamento alla Societa' di Progetto Concessioni del Tirreno Spa (gruppo Astm) di tre tratte autostradali in Toscana e Liguria. Lo comunica il Mims in una nota. Si tratta dei seguenti collegamenti per complessivi 268,2 chilometri: A12 Sestri Levante-Livorno, A11/A12 Viareggio-Lucca, A15 diramazione per La Spezia, di complessivi km 154,9 (la cui concessione, scaduta il 31 luglio 2019, e' attualmente gestita dalla Societa' Salt Spa); A10 Ventimiglia-Savona, di complessivi km 113,3 (la cui concessione, scaduta il 30 novembre 2021, e' attualmente gestita dalla Societa' Fiori Spa). La concessione, specifica la nota del Mims, avra' una durata di 11 anni e 6 mesi con il "il mantenimento delle attuali tariffe applicate all'utenza per tutta la durata della concessione". Previsti inoltre nuovi investimenti per la messa in sicurezza delle infrastrutture, per un 940 milioni di euro, piu' il pagamento di un corrispettivo al concedente pubblico di 74,5 milioni di euro "a totale carico del concessionario, che non viene ribaltato nella tariffa a carico degli utenti". "Tale sottoscrizione - commenta il Mims - costituisce un ulteriore importante traguardo per lo sviluppo del settore autostradale, nel pieno rispetto delle regole della concorrenza". "Il perfezionamento del subentro del nuovo concessionario - specifica il Mims - potra' avvenire entro il 31 marzo prossimo", considerando i tempi tecnici per la registrazione da parte della Corte dei Conti del decreto Mims-Mef di approvazione del contratto di concessione.

com-fro

(RADIOCOR) 19-01-22 10:33:59 (0228)PA,INF 5 NNNN