Autostrade: ok da domani a esenzione totale su 150 km di rete in Liguria

Fino alla conclusione dei "rilevanti disagi" nella Regione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 lug - Da sabato 4 luglio Autostrade per l'Italia rende gratuite ulteriori tratte della rete gestita in Liguria. Complessivamente circa 150 chilometri di rete saranno senza pedaggio. Lo comunica una nota della societa' motivando la decisione con "i rilevanti disagi sulle tratte liguri generati dalla concentrazione di attivita' di ispezione e manutenzione delle gallerie, necessaria per ottemperare alle prescrizioni del Mit di fine maggio. L'ulteriore esenzione riguardera' i seguenti collegamenti: tratti dell'A12 e dell'A7 da Lavagna a Genova Ovest a Vignole Borbera; tratto dell'A10 da Varazze a Genova Aeroporto; tratto dell'A26 da Ovada all'allacciamento con l'A10. "Le esenzioni - aggiunge la nota di Aspi - resteranno in vigore fino a quando permarranno condizioni di rilevante disagio sulla rete ligure a causa delle prescrizioni ministeriali a cui Aspi deve ottemperare".

