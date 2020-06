Autostrade: completato sull'Appenino tunnel "Santa Lucia", investito 1 mld

Oggi la cerimonia di abbattimento dell'ultimo diaframma (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 giu - Autostrade per l'Italia ha completato oggi i lavori di scavo della galleria 'Santa Lucia', il tunnel a tre corsie piu' lungo mai costruito in Europa e uno dei cinque piu' grandi al mondo per dimensione complessiva (lunghezza e numero di carreggiate operative). E' quanto riferisce una nota. Le caratteristiche e i vantaggi dell'opera sono stati illustrati stamane nel cantiere di Barberino di Mugello, nel corso della cerimonia di abbattimento dell'ultimo diaframma della galleria con la fresa piu' grande d'Europa. Erano presenti, tra gli altri, il Presidente e l'Amministratore Delegato di Autostrade per l'Italia Giuliano Mari e Roberto Tomasi, il Presidente e l'Amministratore Delegato di Atlantia Fabio Cerchiai e Carlo Bertazzo, il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e l'Assessore ai Trasporti Vincenzo Ceccarelli, il Sindaco Metropolitano Dario Nardella, i sindaci di Barberino del Mugello e Calenzano, Giampiero Mongatti e Riccardo Prestini

L'investimento necessario per la realizzazione del nuovo tunnel, pari a 1 miliardo di euro, fa parte in un piu' ampio piano di 7,4 miliardi di euro che interessa l'A1 nella tratta Bologna-Firenze. "Il piano e' gia' attuato per circa l'80% e non beneficia di alcuna remunerazione proveniente dal sistema tariffario. - riferisce un comunicato di Aspi - L'opera inoltre e' parte dell'importante piano di investimenti sviluppati dalla societa' che prevede di investire a partire dal 2020 ulteriori 14,5 miliardi di euro per il completo potenziamento e ammodernamento della rete autostradale".

