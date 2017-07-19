Automotive: Mimit, in vendita siti Pierburg-Rheinmetall va difeso asset industriale

Nuovo incontro il 29 gennaio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 nov - Oggi al Mimit si e' riunito il primo tavolo su Pierburg, azienda del settore automotive specializzata nella produzione di componenti per motori controllata dal gruppo tedesco Rheinmetall, a seguito del processo di vendita recentemente annunciato che coinvolge circa 400 lavoratori nei tre stabilimenti italiani di Lanciano, Livorno e Torino. Lo comunica il Mimit, spiegando che la riunione e' stata convocata per approfondire gli sviluppi dell'avvio del percorso di vendita. Il ministero ha ribadito che l'obiettivo prioritario e' garantire la condivisione delle operazioni e attivare ogni strumento utile per difendere l'asset industriale, i livelli occupazionali e il know-how maturato. E' stato inoltre richiesto all'azienda l'impegno a presentare le prospettive di reindustrializzazione e le caratteristiche delle manifestazioni di interesse nella fase in cui assumeranno carattere vincolante. Il Mimit ha, infine, sottolineato l'importanza di individuare soluzioni industriali solide, orientate alla continuita' produttiva e non a logiche di puro interesse economico, in modo da garantire una gestione ordinata di questa fase delicata e un esito positivo per lavoratori e territori. Le strutture tecniche del Mimit, le Regioni Abruzzo e Toscana e le organizzazioni sindacali sono convocate per un nuovo incontro il prossimo 29 gennaio.

