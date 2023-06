Auto: Urso, con Stellantis serve accordo per aumentare produzione in Italia

Anche utilizzando le risorse pubbliche (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 giu - "Una riunione importante e costruttiva per definire, insieme ai governatori delle sette regioni in cui avviene la gran parte della produzione automobilistica, le linee guida del piano nazionale sull'automotive". Cosi' il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso commenta l'incontro di oggi con i governatori delle sette regioni in cui hanno sede stabilimenti auto (Basilicata, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania). Il piano, ha aggiunto Urso, dovra' "concretizzarsi in un confronto di alto profilo e duraturo con il gruppo Stellantis per aumentare la produzione di auto in Italia, per investire, anche con le risorse pubbliche, nei nuovi modelli sostenibili e con tutta la filiera dell'automotive". L'obiettivo, ha detto Urso, e' "tenere insieme quel sistema industriale che ha fatto grande il nostro Paese".

