Auto: Sbarra, sostenibilita' sociale per transizione elettrica, serve tavolo Mise

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 giu - "Il 2035, data oltre la quale in Europa non si venderanno piu' auto a motore endotermico, e' una scadenza che sembra lontana, ma in realta' e' dietro l'angolo. Le opportunita' di elevare innovazione, produttivita', eco-compatibilita' di sistema sono evidenti e importanti. Ma per coglierle bisogna partire dal fattore della sostenibilita' sociale. In gioco ci sono almeno 75mila posti di lavoro, ai quali si aggiungono gli occupati dell'indotto. Non possiamo lasciar andare i nostri lavoratori in cassa integrazione e importare le batterie dalla Cina'. Lo ha detto Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, intervenendo ad Atessa ad una iniziativa della Cisl Abruzzo-Molise e della Fim sull'Automotive. 'Se non vogliamo desertificare filiere industriali strategiche, dobbiamo sbloccare gli investimenti previsti nel Pnrr e in Manovra, orientando le risorse in modo tale che ad ogni euro speso in tecnologia e innovazione ne corrisponda un altro sulla difesa, la formazione, la riqualificazione delle persone che lavorano. E' essenziale governare insieme questo passaggio, con un intervento concertato e organico sull'intero settore. Per questo la Cisl chiede l'immediata convocazione del tavolo di settore al Mise', ha concluso Sbarra.

