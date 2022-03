Auto: Giorgetti, auto elettriche per tutti, ecobonus lo considerino

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 mar - "Il Governo ha stanziato risorse importanti per incentivare la domanda, non di beni di lusso ma ad accessibilita' diffusa, privilegiando cio' che viene prodotto in Italia, l'auto elettrica ma per tutti. Attraverso i contratti di sviluppo inoltre dobbiamo accompagnare il processo nel tentativo anche di dare competenze necessarie a chi lavora, serve l'impegno di chi opera nel settore, a partire da Stellantis che deve continuare a credere nella produzione in Italia, il tentativo di riportare produzione in Italia deve essere un imperativo, anche se difficile, e anche per l'indotto". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti nell'Agora' democratica sul tema dell'automotive. "Sono convinto della neutralita' tecnologica e rivendico il diritto per l' industria e la scienza italiane che i biocarburanti siano riconosciuti a livello europeo come fonte compatibile.

Bisogna con Governo e Parlamento immaginare un percorso che non sia destinato solo a chi si puo' permettere l'auto elettrica ma tenere presente che questo ambizioso progetto di trasformazione dell'automotive deve essere rivolto a tutti e la forma degli incentivi, degli ecobonus dovrebbe considerare questo aspetto", ha concluso.

