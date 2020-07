Auto: Fiom, aprire tavolo con Governo su strategia per uscire da crisi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 lug - L'emergenza Covid-19 ha acceso i riflettori sulla crisi dell'automotive, "in corso da piu' di 10 anni, con ricadute occupazionali e produttive". Lo sottolinea la Fiom, sottolineando che Fca ha perdite produttive maggiori rispetto le case dell'auto internazionali ed europee e che, nell'area industriale dello stabilimento Fca di Melfi, su tutta la componentistica dal 2017 si fa ricorso all'utilizzo degli ammortizzatori sociali al 50% (Cigo, Cds) oggi 100% (Cigo Covid-19) per un totale di 19 mesi nell'ultimo quinquennio "con ricadute pesantissime su condizioni di lavoro, salario e occupazione". Come sottolineano Mariano Carboni, della Fiom-Cgil nazionale, e Giorgia Calamita, della Fiom-Cgil Basilicata, "circa 1.500 lavoratori sono con il contratto di somministrazione e non hanno avuto il rinnovo, i 20 turni in realta' non sono quasi mai fatti". Secondo il sindacato "e' necessario aprire un tavolo tra Governo, imprese e sindacato per decidere insieme la strategia centrale nel settore automotive" e "il Governo deve creare le condizioni politiche affinche' la trasformazione della viabilita' nel Paese avvenga con piani industriali che creano produzioni ecosostenibili e mettono insieme le azioni per il blocco dei licenziamenti, degli ammortizzatori, innovazione e ricerca", hanno detto Carboni e Calamita, sottolineando che "aumentare gli ammortizzatori sociali richiede impegni industriali e occupazionali nel Paese". E' dunque necessario "far ripartire la contrattazione aziendale, contrattare con le imprese le condizioni di lavoro, salario, occupazione, salute e sicurezza, bisogna aprire il confronto con le aziende dell'indotto di Fca Melfi e della logistica", hanno detto, preannunciando che a settembre partira' una campagna di assemblee tra i lavoratori.

Ars

