Atlantia: cda coopta Valentina Marinelli come consigliere non esecutivo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 mar - Il cda di Atlantia ha cooptato Valentina Martinelli come consigliere non esecutivo della societa'. Lo rende noto un comunicato precisando che Valentina Martinelli, laureata in Economia aziendale all'Universita' Ca' Foscari di Venezia, ha iniziato la sua carriera professionale nella societa' di revisione Arthur Andersen e dal 2003 e' in Edizione dove attualmente ricopre il ruolo di Responsabile delle aree Amministrazione, Bilanci e Compliance. Sulla base delle informazioni a disposizione della societa', conclude la nota, Valentina Martinelli non detiene alcuna partecipazione azionaria in Atlantia.

