Atlantia: Boccia, non deve diventare questione politica, separare da nodo infrastrutture

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 gen - 'La questione Atlantia non deve diventare una questione politica. Bisogna entrare nel merito della questione: se ci sono delle responsabilita' economiche che vanno affrontate in rapporto al governo; se ci sono delle responsabilita' penali vanno affrontate in sede giudiziaria'. Cosi' il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine della conferenza stampa sul protocollo di intesa tra Confindustria e Confimprese, rispondendo alla domanda se Atlantia e Autostrade per l'Italia possono ancora giocare un ruolo a livello infrastrutturale nel nostro Paese. Per Boccia, la questione Atlantia 'pero' non toglie nulla al nodo infrastrutturale del Paese che e' tutt'altra cosa. Occorre una dotazione infrastrutturale in chiave nazionale ed europea'. Secondo il presidente di Confindustria, infatti, 'l'Italia potrebbe essere protagonista di una stagione riformista europea in cui chiedere la dotazione infrastrutturale per tutti i Paesi, eventualmente finanziabile con gli eurobond. La nostra proposta e' un piano da mille miliardi di euro, diviso per ciascun Paese, che sommato alle risorse di ciascun Paese potrebbe determinare una operazione anticiclica'.

