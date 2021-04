Atlantia: assemblea approva bilancio e integra cda con nuovo consigliere

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 apr - Si e' riunita oggi l'assemblea di Atlantia in sede ordinaria e straordinaria. Via libera al bilancio e alla nomina del collegio sindacale e del suo presidente per il triennio 2021-2023. Nominato anche un nuovo consigliere di amministrazione in sostituzione di Sabrina Benetton e che restera' in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021: sara' Nicola Verdicchio, sulla base della proposta presentata dal socio Sintonia spa che ha conseguito il voto favorevole del 62,50% del capitale rappresentato in assemblea.

Approvati inoltre la prima sezione, e voto favorevole sulla seconda sezione, della Relazione sulla politica in materia di Remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti 2020, il piano di incentivazione avente a oggetto azioni ordinarie Atlantia denominato 'Piano di Stock Grant 2021-2023' con focus anche sul raggiungimento di obiettivi di sostenibilita', e le modifiche statutarie intese ad elevare ulteriormente il livello della governance societaria, riferisce una nota.

