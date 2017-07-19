Atitech: ad Olbia nuovo polo di Executive Aviation, manutenzione jet privati

16 mln investimenti, assunzioni fino a 330 risorse (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 ott - Un nuovo grande investimento che ha arricchito la gamma dei servizi offerti nel campo della manutenzione aeronautica, creando in Sardegna un Centro di eccellenza per i jet privati. Domani, ricorda una nota di Atitech, venerdi' 3 ottobre, la Costa Smeralda fara' da palcoscenico alla presentazione del nuovo Polo di Business Aviation di Atitech, la piu' grande Mro (Maintenance, Repair and Overhaul) indipendente nel mercato Emea (Europa-Medio Oriente-Africa), con quartier generale presso l'Aeroporto di Napoli-Capodichino. L'evento "Where Sky Meets Sea. The New Standard in Executive Aviation", organizzato presso il CPH Pevero Hotel di Porto Cervo, a partire dalle ore 15:30, riunira' autorita' nazionali e locali, esponenti del mondo aeronautico, dell'interior design, della nautica e dell'imprenditoria, con un intervento video di Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, per condividere i nuovi progetti dell'azienda sull'aeroporto di Olbia. L'apertura dell'Hub rappresenta un nuovo importante capitolo nel percorso di sviluppo della societa' centrato sul rilancio di un know-how italiano fatto di talento, competenze e innovazione. Al taglio del nastro, l'hub Atitech in Sardegna conta circa 50 dipendenti, tutti ex Meridiana e Air Italy: un patrimonio di professionalita' che ha trovato nuova collocazione nello stabilimento di 12 mila metri quadrati di Olbia. Il piano e' ambizioso e prevede l'assunzione fino a 330 risorse dirette e 100 nell'indotto entro il 2026, 16 milioni di euro di investimenti e proiezioni di crescita che vanno dai 14 milioni di euro di fatturato nel 2026 ai 60 milioni nel 2029. Con il nuovo investimento, Atitech - che conta circa 1.500 dipendenti, la maggioranza dei quali provenienti da Alitalia Maintenance - si conferma un importante motore occupazionale e di formazione per il territorio della Costa Smeralda, grazie anche alle collaborazioni avviate dall'Academy aziendale con l'Universita' di Cagliari e l'Istituto Tecnico di Olbia, con un bacino potenziale di oltre 200 studenti.

