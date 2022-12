Astm: Fitch e Moody's confermato i rating a lungo termine

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 dic - Astm annuncia che le agenzie di rating Fitch e Moody's hanno effettuato la revisione periodica dei rating della societa' e hanno confermato i rating a lungo termine. Per Moody's il rating e' Baa3 con outlook stabile e per Fitch e' BBB con outlook negativo. Le conferme dei due rating tengono conto del recupero del traffico autostradale del gruppo ai livelli pre-pandemia, la solida posizione di liquidita' del gruppo, nonche' l'impegno a ridurre l'indebitamento del business nei prossimi anni. In particolare, l'agenzia Moody's sottolinea che la qualita' del credito di Astm e' sostenuta dalla forte base della rete autostradale italiana del gruppo e dalla dimensione e la diversificazione della rete autostradale di Ecorodovias Infraestrutura e Logistica, che e' situata negli stati piu' ricchi del Brasile e dal fatto che la politica finanziaria del gruppo che e' storicamente equilibrata con un solido profilo di liquidita'. Fitch prevede che la leva finanziaria del gruppo Astm su base consolidata salira' a fine 2022 per poi scendere nel 2023. Fitch commenta, inoltre, che l'effettivo riconoscimento nel corso del 2023 degli incrementi tariffari derivanti dall'applicazione del framework regolatorio di riferimento potrebbe condurre ad una revisione dell'Outlook a stabile.

