Assiom Forex: sabato congresso con Visco, evento Radiocor con Scannapieco

Appuntamento a Parma. Banca sponsor il Credit Agricole (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 feb - E' tutto pronto a Parma per il ventottesimo Congresso Assiom Forex.

Domani e' prevista una giornata di lavori con una fitta serie di webinar e seminari e sabato, nell'auditorium Green Life del Credit Agricole, dopo l'introduzione di Giampiero Maioli (responsabile per l'Italia del Credit Agricole) e l'intervento del presidente di Assiom Forex, Massimo Mocio, il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, terra' il tradizionale discorso alla platea degli operatori dei mercati finanziari. Nel pomeriggio della stessa giornata, alle 14,30, si terra' una tavola rotonda organizzata da Il Sole 24 Ore Radiocor, moderata da Fabio Tamburini, direttore dell'agenzia economico finanziaria, del quotidiano Il Sole 24 Ore e di Radio24. L'incontro sara' aperto da un'intervista del Direttore a Dario Scannapieco, amministratore delegato e direttore generale della CDP. Oltre a Scannapieco, seguira' un dibattito dove saranno presenti Ivana Bonnet (senior country officer Credit Agricole corporate e investment banking), Emanuele Orsini (vice presidente Confindustria per il credito, la finanza e il fisco), Cinzia Tagliabue (Ceo Italy Amundi) e Giovanni Tria (economista, consigliere economico ministero Sviluppo Economico, gia' ministro dell'Economia). Il titolo dell'incontro e' 'Imprese al bivio tra nuova finanza e applicazione del Pnrr'. Sotto esame sul palco di Parma lo stato dell'economia dopo la pandemia, il ruolo della Cdp e delle banche nel rilancio del Paese con il supporto delle risorse fornite dall'applicazione Pnrr, il futuro delle imprese e del tessuto produttivo. L'incontro, realizzato in presenza, sara' trasmesso sabato in diretta sul sito Assiom Forex e su ilsole24ore.com. Tra i discorsi della mattina e la tavola rotonda del pomeriggio verranno trasmesse tre videointerviste realizzate dalla redazione di Radiocor a Ugo Bassi, Director FISMA - Financial Markets, European Commission sul tema 'Unione bancaria e unione del mercato dei capitali', a Paolo Ciocca, Commissario, Consob con argomento 'Le criptovalute' e a Fabrizio Testa, amministratore delegato di Borsa Italiana su 'Quotazioni e strumenti per la crescita delle aziende'.

