Assiom Forex: per 56% operatori su ripresa pesera' continua perdita posti lavoro

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 lug - La ripresa attesa per la seconda meta' del 2020 e poi soprattutto per il 2021 dopo il crollo del Pil nel primo semestre rischia di essere caratterizzata da una perdita permanente di posti di lavoro. E' quanto ritiene il 56% degli operatori Assiom Forex che hanno preso parte al sondaggio condotto da Assiom Forex fra i suoi associati in collaborazione con Il Sole 24 Ore Radiocor. Secondo questa maggioranza, la perdita di posti di lavoro registrata in questi mesi, nonostante le misure temporanee di sostegno all'occupazione, e' destinata a diventare in larga misura permanente anche in considerazione dell'elevato grado di incertezza che caratterizza l'outlook dell'economia e che induce di conseguenza le aziende alla cautela. Secondo il rimanente 44% invece vi sono ragioni di ottimismo e nei prossimi 18 mesi si avra' un significativo recupero del Pil, allora il tasso di occupazione potrebbe tornare ai livelli pre-covid.

Cop

(RADIOCOR) 06-07-20 15:00:30 (0336) 5 NNNN