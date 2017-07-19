Assiom Forex: Mocio, servono banche con una scala veramente europea

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 feb - 'La mia convinzione e' che la Banking Union sia una precondizione per un vero Mercato Unico dei Capitali: servono banche piu' efficienti, piu' digitali ma soprattutto piu' grandi, che abbiano una scala veramente europea per poter competere sui mercati globali'. Lo sottolinea Massimo Mocio, presidente di Assiom Forex, nel suo intervento al 32 Congresso annuale degli operatori dei mercati finanziari, in corso presso il Palazzo del Casino' al Lido di Venezia.

'Negli ultimi anni gli istituti italiani in particolare hanno conseguito un solido rafforzamento strutturale: oggi hanno bilanci solidi, coefficienti patrimoniali elevati e una redditivita' nettamente migliorata', aggiunge Mocio, sottolineando che 'come ricordato piu' volte, le banche, italiane ed europee, mantengono una responsabilita' di grande portata: svolgono un ruolo centrale nel finanziamento dell'economia reale'. Il presidente Assiom Forex ricorda poi che 'in Europa le banche contribuiscono per il 70% ai finanziamenti all'economia reale, a fronte di solo il 30% negli Stati Uniti'.

