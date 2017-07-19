Assiom Forex: Furstenberg Fassio, per banche ruolo essenziale, partner per sviluppo Italia
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Venezia, 21 feb - 'Le banche in Italia svolgono un ruolo essenziale: trasformano il risparmio in investimenti, sostengono le famiglie nei loro progetti di vita e accompagnano le imprese, noi in particolare le Pmi della filiera del made in Italy, nei loro percorsi di crescita, innovazione e processi di espansione all'estero'.
Lo ha dichiarato il presidente di Banca Ifis, Ernesto Furstenberg Fassio, intervenendo al 32esimo congresso Assiom Forex, di cui l'istituto veneto quest'anno e' main partner.
'In questa fase storica, contrassegnata da grande incertezza degli scenari macro economici, e dai profondi cambiamenti tecnologici in atto - ha aggiunto - le banche sono chiamate ad essere non solo degli intermediari finanziari, ma partner responsabili per lo sviluppo del Paese'.
