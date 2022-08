Assicurazioni: perdite per 72mld $ I semestre per catastrofi naturali nel mondo

In calo dal 2021 (stima Swiss Re) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 ago - Alluvioni e tempeste in tutto il mondo hanno pesato sulle bollette degli assicuratori nella prima meta' dell'anno, con perdite economiche causate da calamita' naturali pari a 72 miliardi di dollari, secondo una prima stima di Swiss Re, pubblicata oggi. Se questo dato e' inferiore a quello del primo semestre 2021, durante il quale le perdite economiche a livello mondiale avevano raggiunto i 91 miliardi di dollari, il gruppo svizzero che funge da assicuratore per gli assicuratori ha comunque evidenziato il peso crescente dei cosiddetti disastri secondari, sempre piu' costosi, tra le alluvioni in Australia, i temporali invernali di febbraio in Europa o le grandinate in Francia, sottolinea in un comunicato.

