Assicurazioni: nel 2022 da catastrofi naturali perdite per 313 mld, il 58% non coperto -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 feb - In particolare, nel mondo nel 2022 sono stati registrati 421 eventi di catastrofi naturali degni di nota, un numero superiore alla media del XXI secolo, pari a 396; 31.300 persone hanno perso la vita a causa di catastrofi naturali globali nel 2022, con oltre 19.000 decessi nella sola Europa, principalmente a causa delle ondate di calore e il 75% dei danni assicurati a livello globale e' stato registrato negli Stati Uniti, un dato superiore alla media del 60%. L'uragano Ian e' stata la seconda catastrofe naturale piu' costosa della storia dal punto di vista assicurativo, superata solo dall'uragano Katrina nel 2005.

La tempesta Eunice e' stata la tempesta di vento europea piu' costosa dal 2010, con 3,4 miliardi di dollari di perdite assicurate. Le diffuse grandinate in Francia hanno contribuito al secondo piu' alto risarcimento per catastrofi naturali del Paese, pari a 6,9 miliardi di euro (7,4 miliardi di dollari).

La siccita' e le ondate di calore hanno colpito duramente l'Europa, gli Stati Uniti, la Cina e altri Paesi. I risarcimenti assicurativi globali per il rischio siccita' sono stati i secondi piu' alti mai registrati, con 12,6 miliardi di dollari a livello mondiale.

I risultati relativi all'Italia comprendono oltre 13 milioni di dollari di perdite economiche dovute ad incendi tra giugno e luglio; oltre 25 milioni di dollari di perdite economiche dovute a tempeste di grandine registrate nel solo mese di agosto e 24 milioni di dollari di perdite economiche complessive dovute alle alluvioni nelle Marche (settembre) e ad Ischia (novembre).

"Le devastazioni causate dai disastri naturali in tutto il mondo dimostrano la necessita' di una piu' ampia adozione di strategie di mitigazione del rischio, tra cui una migliore gestione degli eventi disastrosi e sistemi di allerta che migliorino la resilienza", ha dichiarato Michal Lorinc, head of Catastrophe Insight di Aon. "Mentre gli impatti del cambiamento climatico diventano sempre piu' visibili in tutto il mondo, sono gli aspetti socioeconomici, demografici e la distribuzione della ricchezza a rimanere uno dei principali fattori di perdita finanziaria. I dati contenuti in questo report aiuteranno le organizzazioni non solo a migliorare la propria mitigazione del rischio, ma anche ad agire per colmare il gap di protezione a livello globale, per proteggere meglio le comunita' in cui viviamo e lavoriamo".

