Assicurazioni: mercato italiano responsabilita' sanitaria vale oltre 300mln di premi

La copertura varia da regione a regione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 set - Il mercato assicurativo della responsabilita' sanitaria in Italia vale oltre 300 milioni di euro di premi lordi annui, ma la copertura e' tutt'altro che uniforme: otto regioni hanno un Servizio Sanitario completamente assicurato; sette regioni - tra cui Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Sicilia e Calabria - operano in completa autoassicurazione; altre tre regioni, fra cui Lazio e Campania, non seguono una politica regionale definita, alternando strutture assicurate e non assicurate. Alcuni territori, come Piemonte e Sardegna, hanno invece introdotto modelli di governance centralizzata con polizze uniche regionali. Queste le evidenze emerse nel corso del convegno MAG Healthcare Piemonte, che si e' tenuto a Torino lo scorso 25 settembre, dal titolo "L'esposizione finanziaria al rischio clinico: impatto della Medmal sui costi in sanita' e alternative risk transfer'. Al centro dell'evento l'analisi su come coniugare sostenibilita' economica del sistema sanitario e tutela della salute dei cittadini. Il convegno, promosso dal gruppo MAG e organizzato al centro storico Fiat, ha riunito rappresentanti delle istituzioni, direttori generali di strutture ospedaliere, esperti di diritto sanitario, risk manager e professionisti del settore assicurativo che si sono confrontati su una questione cruciale: come governare l'impatto economico della responsabilita' sanitaria senza compromettere la qualita' delle cure.

