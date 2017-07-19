Assicurazioni: in Italia il 61% implementa gia' AI, superata sperimentazione-2

E' centrale nella vendita, distribuzione e marketing (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 ott - 'Negli ultimi anni, il settore assicurativo ha registrato una crescita sostenuta e costante e le previsioni indicano che il 2025 possa chiudersi confermando il trend positivo, con una crescita attesa dell'8,1% rispetto al 2024. I dati sul settore evidenziano, inoltre, un ruolo sempre piu' centrale del canale fisico che e' destinato a rafforzarsi grazie anche alle nuove tecnologie, fino alla diffusione di 'Super-Agenti IA', un nuovo modello in cui persone e algoritmi collaborano in modo complementare, con significativi benefici in termini di efficienza operativa, qualita' della relazione con il cliente e capacita' di personalizzazione dei servizi', afferma Daniele Presutti, senior managing director Insurance di Accenture.

Il mondo assicurativo si trova ad affrontare un'epoca in cui la 'disruption' non e' piu' un evento sporadico, ma una condizione che ridisegna continuamente lo scenario economico globale. In particolare, la disruption tecnologica, alimentata dalla diffusione dell'Intelligenza Artificiale, ha accelerato infatti il ritmo del cambiamento nel settore. In soli quattro anni, tra il 2021 e il 2025, l'indice di disruption legato alla tecnologia e' cresciuto del 37%, un salto che indica che l'IA non e' piu' solo un fattore di innovazione, ma la vera architrave del futuro dell'industria assicurativa.

Le opportunita' concrete sono gia' visibili: nel marketing e nella distribuzione, l'AI generativa consente una profilazione piu' accurata e campagne iper-personalizzate; nell'underwriting, facilita l'assunzione dei rischi standard e supporta le decisioni complesse; nella gestione dei sinistri, abilita modelli 'no touch' gestiti end-to-end senza intervento umano; nelle operations e nel servizio clienti, agenti conversazionali e assistenti virtuali semplificano la documentazione, la sintesi delle comunicazioni e l'invio automatico di notifiche.

Nel nuovo scenario assicurativo, l'agente non e' piu' soltanto un intermediario tra compagnia e cliente, ma diventa un vero e proprio partner potenziato dalla tecnologia. Da qui il concetto di 'Super-Agente IA', una figura che nasce dalla collaborazione sinergica tra persone e algoritmi, capace di operare lungo tutto il journey distributivo - dalla pre-vendita al post-vendita - con maggiore efficacia, velocita' e personalizzazione. "L'AI Generativa e' gia' una risorsa concreta per il settore assicurativo, il suo potenziale e' centrale soprattutto in aree come la vendita, la distribuzione e il marketing, dove abilita nuove modalita' di interazione e supporto agli agenti e ai consulenti finanziari. Per estendere l'adozione e renderla davvero pervasiva, sara' fondamentale investire in competenze digitali e riuscire ad attrarre giovani talenti capaci di interpretare e guidare questa evoluzione', ha concluso Daniele Presutti.

