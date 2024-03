Assemblee: i bilanci delle societa' quotate -2

Questo il calendario delle prossime assemblee di bilancio delle societa' quotate. La data indicata e' quella effettiva in cui si terranno le assemblee: Data Societa' Luogo Ora 24/4 Elica Fabriano (An) 9,00 illimity Bank Milano 9,00 Banca Sistema Milano 10,00 TXT e-solutions Cologno Monzese (Mi) 10,00 Industrie De Nora Milano 10,00 Intesa Sanpaolo Torino 10,00 Moncler Milano 10,00 Safilo Padova 10,00 Cellularline Reggio Emilia 10,30 Unipol Bologna 10,30 Azimut Holding Milano 11,00 Technoprobe Cernusco Lomb. (Lc) 11,00 FinecoBank Milano 12,30 Esprinet Milano 14,00 DiaSorin Milano 14,30 Civitanavi Systems Pedaso (Fm) 15,00 Webuild Rozzano (Mi) 15,00 Amplifon Milano 17,00 (a porte chiuse) Credito Emiliano Reggio Emilia 17,00 26/4 Interpump Group Milano 10,00 Triboo Milano 10,30 doValue Roma 11,00 Eukedos Firenze 11,00 LVenture Roma 12,00 27/04 Banca Pop Sondrio Sondrio 10,00 29/4 Gruppo MutuiOnline Milano 8,30 Mondo Tv Roma 9,30 Openjobmetis Milano 9,30 Emak Bagnolo in Piano (Re) 10,00 CIR Milano 10,00 Garofalo Health Care Roma 10,00 Gpi Trento 10,00 Il Sole 24 Ore Milano 10,00 Seco Firenze 10,00 Piovan Group S. Maria di Sala (Ve) 10,30 B&C Speakers Bagno a Ripoli (Fi) 11,00 Rai Way Roma 11,00 Toscana Aeroporti Firenze 11,00 Zignago Vetro Fossalta (Ve) 11,30 Brioschi Milano 12,00 Lu-Ve Milano 12,00 Beewize in streaming 15,00 Gabetti Property Sol. in streaming 15,00 Philogen Sovicille (Si) 15,00 Ratti Milano 15,00 Somec San Vendemiano (Tv) 16,30 Orsero in streaming 17,00 Plc Milano 17,30 30/4 Nexi Milano 10,00 Datalogic Calderara di Reno (Bo) 10,00 Hera Bologna 10,00 07/5 GVS Zola Predosa (Bo) 10,00 Technogym Cesena 10,00 Seri Industrial S.Potito Sannitico (Ce) 10,30 15/5 Caleffi Viadana (Mn) 10,30.

