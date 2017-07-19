A.S.Roma: sindacati proclamano sciopero il 30 luglio contro riorganizzazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 lug - A.S. Roma ha avviato una riorganizzazione interna che ha comportato il trasferimento di 33 lavoratrici e lavoratori da Trigoria ai punti vendita aziendali, con una conseguente modifica delle mansioni fino a quel momento svolte. Secondo i sindacati Filcams Cgil Roma Lazio e Fisascat Cisl Roma Capitale e Rieti,l'operazione presenta evidenti profili di demansionamento e rischia di tradursi in veri e propri "licenziamenti mascherati", inducendo il personale a rassegnare le dimissioni; riorganizzazione che la societa' ha ricondotto al "progetto del nuovo stadio". Pur riconoscendo il valore strategico dell'investimento, per i sindacati non e' accettabile che un progetto di sviluppo possa tradursi in un arretramento dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Per queste ragioni, hanno chiesto con la massima urgenza alla Regione Lazio la convocazione di un tavolo istituzionale, con la partecipazione di Roma Capitale e della societa' e contestualmente proclamano lo sciopero e un presidio di protesta per il 30 luglio, davanti alla sede dell'A.S. Roma.

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(RADIOCOR) 28-07-26 18:45:25 (0678) 5 NNNN