Aspi: Gualtieri, Cdp fara' un investimento remunerativo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 lug - "L'opzione della revoca e' stata concretamente sul tavolo e lo e' ancora se l'accordo non si tradurra' in pratica su investimenti, sicurezza e tariffe, su questo c'e' stato un negoziato molto difficile con la controparte. Cdp fara' un investimento remunerativo, l'infrastruttura e' giusto che non abbia rendimenti eccessivamente elevati, Cdp e' un investitore di lungo termine in infrastrutture". Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri.

bab

(RADIOCOR) 17-07-20 20:23:26 (0584) 5 NNNN