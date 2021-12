Aspi: domani al Cipess delibera su accordo transattivo con Atlantia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 dic - Alle affermazioni del senatore Malan, il ministero delle Infrastrutture ha replicato ricordando che l'Avvocatura dello Stato nel settembre del 2021 ha espresso un "parere in linea legale favorevole sul proposto schema di accordo". Il Mims ha poi aggiunto che l'adozione di un decreto interministeriale Mims-Mef per l'approvazione delle modifiche alla convenzione con Aspi e' stato sottoposto "al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei Conti" e che tale atto, fa parte dei "passaggi procedurali" che ai sensi dell'articolo 10 dell'Accordo negoziale, "costituiscono condizione sospensiva dell'efficacia dell'Accordo negoziale, unitamente a al perfezionamento dell'operazione di riassetto societario della societa' concessionaria, nei termini definiti ad esito delle autonome negoziazioni tra Atlantia e Cassa deposti e presititi e gli investituri da essa graditi". "Quanto alle attivita' connesse alla definizione dei termini per la compravendita della partecipazione azionaria di Aspi, alla fissazione del corrispettivo e ad ogni altro elemento correlato a detta operazione - si legge sempre nella risposta del Mims - si evidenzia che, sulla base degli elementi forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, che l'avvio delle interlocuzioni con Atlantia da parte di Cdp, attraverso la controllata Cdp Equity, e' espressione di un autonomo interesse da parte della societa'. Tutta la procedura di vendita, nell'ambito della quale sono state percorse da Atlantia modalita' alternative, e' stata realizzata, per quanto noto al governo, secondo gli ordinari standard di mercato e nel rispetto di tutte le procedure deliberative di Atlantia".

