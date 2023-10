Askoll Eva: accordo per fornitura scooter elettrici in sharing a Procida

Valore contratto 65mila euro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 ott - Askoll EVA - azienda attiva nel mercato della mobilita' sostenibile che sviluppa, produce e commercializza e-bike ed e-scooter, nonche' kit e componenti nell'area dei motori elettrici e delle batterie - ha concluso un accordo con 'Emissione Zero Procida' per la fornitura di scooter elettrici che saranno dispiegati in modalita' sharing nell'isola di Procida, dove Askoll EVA approda per la prima volta.

I modelli dispiegati sull'isola saranno gli Askoll eS2 sharing 2.8, con l'aggiunta di corredo e accessori, per un ordine di valore pari a circa 65.000 euro.

Grazie a questo accordo, Askoll EVA prosegue il suo viaggio per diffondere abitudini green in ambito di mobilita' in tutta Italia, dove ha gia' portato i propri scooter in ben sette regioni (Lazio, Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Campania).

